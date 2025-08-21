Maltempo Arabia Saudita, grandine grossa e forti piogge a Taif: parabrezza in frantumi e inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

La città della Mecca e i luoghi santi, in Arabia Saudita, sono stati colpiti da forti temporali oggi, accompagnati da forti piogge, grandine e venti. I fenomeni hanno causato una temporanea riduzione della visibilità orizzontale e aumentato il rischio di allagamenti e inondazioni nelle valli in alcune zone basse. Impressionanti le immagini che arrivano dalla città di Taif, nella provincia della Mecca, colpita da grandine di grandi dimensioni e forti piogge che hanno dato origine ad inondazioni. La grandine ha mandato in frantumi i parabrezza delle auto mentre le forti piogge hanno reso difficile la circolazione sulle strade allagate.