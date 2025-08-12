Maltempo Arabia Saudita, nuove alluvioni a Taif: piogge torrenziali colpiscono la regione | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, 12 agosto 2025, la città di Taif, situata nella provincia di Mecca in Arabia Saudita, è stata colpita da un’intensa ondata di maltempo. Le forti piogge, che sono cadute in modo torrenziale, hanno causato gravi inondazioni che hanno messo in ginocchio diverse comunità locali e danneggiato in modo significativo le infrastrutture. Le strade sono state sommerse, rendendo difficoltosi gli spostamenti e causando disagi nelle attività quotidiane. Le autorità locali sono intervenute rapidamente, cercando di limitare i danni e di garantire la sicurezza della popolazione.

Le conseguenze delle inondazioni per le comunità locali

Le inondazioni hanno avuto un forte impatto sulle persone che vivono nella regione, con molte famiglie costrette a evacuare le proprie abitazioni per evitare danni maggiori. La protezione civile e altre organizzazioni di soccorso sono state mobilitate per fornire aiuti urgenti e per risolvere le problematiche causate dall’acqua.