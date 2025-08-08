Maltempo Arabia Saudita, forti temporali con pioggia e grandine: allagamenti a Taif | VIDEO

MeteoWeb

Alcune zone del sud-ovest e dell’ovest dell’Arabia Saudita oggi sono state colpite da nubi cumuliformi, alcune delle quali sono state caratterizzate da un forte impatto e accompagnate da forti piogge e grandine in alcune zone. Particolarmente colpita la città di Taif, nella provincia della Mecca, dove i forti temporali hanno scaricato tanta pioggia, grandine e fulmini. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, il risultato è stato strade allagate con difficoltà alla circolazione e visibilità ridotta nel caso dei rovesci più intensi.