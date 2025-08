Maltempo, barca di 12 metri si arena vicino alla spiaggia di Fiumicino

MeteoWeb

A causa delle condizioni meteo marine avverse, nel pomeriggio di oggi una barca da diporto, di circa 12-13 metri, si è trovata in difficoltà e si è arenata ad alcuni metri di distanza dalla spiaggia, all’interno della rada nell’area dell’antemurale a ridosso del vecchio faro di Fiumicino. A bordo dell’imbarcazione, in navigazione da Ponza, vi erano tre persone che sono riuscite a calarsi giù da sole dall’unità, assistite dal personale della capitaneria di porto di Roma. Sul posto sono intervenuti anche un gommone ed una motovedetta della Guardia Costiera che, però, a causa del basso fondale, non si sono potuti avvicinare alla barca.

Sono stati contattati dei rimorchiatori ma, viste le condizioni del mare, non si procederà oggi a tirare al largo la barca, assestatasi con il bulbo insabbiato, in condizioni di relativa sicurezza. Sarà monitorata in attesa del miglioramento delle condizioni del mare. Non ci sono stati sversamenti di prodotti inquinanti. Domani dovrebbero intervenire i rimorchiatori per riportare la barca in navigazione.