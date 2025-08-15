Maltempo Basilicata, dramma a Ferrandina: albero crolla su auto, un morto e tre feriti gravi

MeteoWeb

Un albero a causa del maltempo si è abbattuto su un’auto a Ferrandina, in provincia di Matera. A bordo della vettura c’erano quattro ragazzi: uno è morto e gli altri tre sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i giovani dall’auto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.