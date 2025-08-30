Maltempo Basilicata, mattinata con pioggia intesa e vento forte tra Potentino e Materano: alberi caduti e allagamenti

MeteoWeb

Piogge intense accompagnate da forti raffiche di vento sta interessando l’intera Basilicata, senza causare al momento disagi significativi. Nelle province di Potenza e Matera i vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi per rimuovere alberi caduti sulle strade. A Maratea, nel Potentino, si segnalano numerosi allagamenti. L’ondata di maltempo ha avuto inizio ieri con un violento temporale che ha provocato allagamenti e difficoltà nel capoluogo lucano. Molti interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco, dalla polizia locale e dalla protezione civile.

