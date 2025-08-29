Maltempo Basilicata, temporali e forte vento nel Potentino: strade allagate e alberi caduti nel capoluogo | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha raggiunto la Basilicata nel pomeriggio di oggi, con un violento temporale e forti raffiche di vento che hanno creato disagi a Potenza ed in alcuni comuni della provincia. Nel capoluogo lucano, la pioggia battente ha provocato numerosi allagamenti di strade e la caduta di alcuni alberi. Alcune strade sono state chiuse in attesa del deflusso dell’acqua. Disagi anche per alcune attività commerciali e nelle zone rurali. Sono in corso diversi interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale.

