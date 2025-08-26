Maltempo Brasile, violenta grandinata imbianca Castro: centinaia di case danneggiate nel Paraná | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una forte grandinata ha lasciato la città di Castro, nella regione di Campos Gerais, nel Paraná, stato del sud del Brasile, con un paesaggio che sembrava innevato. Secondo i residenti, la tempesta è iniziata intorno alle 9:10 locali di oggi, martedì 26 agosto, ed è durata non più di 20 minuti. Tuttavia, è stata così intensa da coprire strade e viali della città, sia nelle aree urbane che rurali. Il meteorologo Allef Matos, del Sistema di Monitoraggio e Tecnologia Ambientale del Paraná (Simepar), spiega che il fenomeno è dovuto al movimento di un vortice ciclonico di alta quota attraverso lo stato. Secondo lui, i chicchi di ghiaccio riescono a rimanere al suolo più a lungo grazie alle basse temperature superficiali.

Il Comune di Castro ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di danni ai tetti di abitazioni, chiese, esercizi commerciali ed edifici pubblici. Non sono segnalati feriti. “Si stanno raccogliendo informazioni sui danni alle proprietà, compresi gli edifici pubblici. Nel settore sanitario, sono stati segnalati danni alle unità di base di Jeovah Ribeiro, Tronco e Araucária e al settore di fisioterapia di Vila Rio Branco. L’intera squadra della Protezione Civile e i dipendenti dei Dipartimenti Governativi (Dipartimento dei Lavori e dei Servizi), Assistenza Sociale e Sicurezza Pubblica hanno già sospeso le loro attività di routine per unire gli sforzi e rispondere alle chiamate in arrivo. La Protezione Civile sta inoltre collaborando con i Vigili del Fuoco”, ha riferito l’amministrazione cittadina.

Secondo il Consiglio Comunale di Castro, la pioggia ha colpito più duramente la zona meridionale della città, colpendo aree rurali come Passo dos Bois e Tronco e, nell’area urbana, Jardim Termas de Riviera, Jardim Perpétuo Socorro, Jardim Alvorada, Jardim das Araucárias, Centro e Vila Rio Branco.

Una valutazione preliminare della Protezione Civile del Comune di Castro indica che 600 abitazioni sono state danneggiate dalla grandinata che ha colpito la città. I Vigili del Fuoco, l’Esercito e la Protezione Civile Municipale hanno formato una task force per assistere le famiglie colpite.

Autostrada ghiacciata

Anche l’autostrada PR-151, che attraversa la città, è stata colpita dalla grandine. In un comunicato, EPR Litoral Pioneiro, la concessionaria che gestisce il tratto, ha sottolineato che la situazione si è verificata principalmente tra i chilometri 297 e 291 dell’autostrada, che erano coperti da un sottile strato di ghiaccio.

Non è stato necessario interrompere il traffico, ma il coordinatore operativo dell’azienda, Francisco Clabonde, ha fornito alcune indicazioni agli utenti. “In questi casi, i conducenti devono ridurre la velocità in sicurezza e fermare il veicolo in un luogo sicuro e coperto, come una stazione di servizio. È importante che il veicolo non sia parcheggiato sotto gli alberi o in aree allagate”, ha affermato.

Maltempo in altre zone del Paraná

Oltre a Castro, grandinate sono state registrate anche a Curitiba, Quatro Barras, Colombo e Telêmaco Borba, oltre a piogge considerevoli in altre città del Paraná, ma finora non sono stati segnalati disastri.