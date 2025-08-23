Maltempo Brasile, forti piogge nello stato di Rio Grande do Sul: inondazioni ed evacuazioni a São Lourenço do Sul | FOTO

MeteoWeb

Le piogge che hanno colpito lo stato di Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile, hanno costretto le famiglie ad abbandonare le proprie case nelle regioni del Sud e del Centro-Ovest. A São Lourenço do Sul, il torrente São Lourenço ha superato il livello massimo di piena, raggiungendo le abitazioni. La Protezione Civile stima che circa 2.000 abitazioni siano state colpite dall’avanzata dell’acqua. Il livello esatto del torrente non è stato determinato a causa della rottura del misuratore durante la tempesta.

Secondo la Protezione Civile, nelle ultime 48 ore sono già caduti in città circa 195 millimetri di pioggia, superando la quantità prevista per l’intero mese. Il comune di São Lourenço do Sul ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle forti piogge.

Finora, 19 persone sono state portate nel rifugio allestito nella comunità di Nossa Senhora de Fátima. Altri 22 residenti della città sono stati costretti a rimanere con familiari e amici.

Impatti nella regione Centro-Occidentale

A São Gabriel, nelle ultime 24 ore sono caduti 203 millimetri di pioggia. Il fiume Vacacaí ha allagato le strade, lasciando gli abitanti del quartiere Mato Grosso isolati dal loro principale accesso al centro città. La Protezione Civile afferma di essere al lavoro per consegnare e installare teloni alle case i cui tetti sono stati danneggiati. Il Comune sta anche distribuendo coperte e materassi. Finora, due famiglie sono sfollate.

Nella città di São Francisco de Assis, la strada che collega le città di Toroqua e São José do Inhandiju è stata spazzata via da un torrente.