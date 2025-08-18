Maltempo Calabria, continuano i forti temporali pomeridiani: grandine e freddo a Gambarie | LIVE

MeteoWeb

Quarto giorno di pioggia consecutivo a Gambarie, nota località turistica dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Un violento temporale ha colpito il centro abitato intorno alle ore 13:15 con grandine fitta, al punto da imbiancare totalmente il suolo. La temperatura è crollata a +12,4°C in pieno giorno, con un accumulo pluviometrico di 14mm di pioggia in pochi minuti.

Anche questo temporale pomeridiano, come già accaduto nei giorni scorsi, sta colpendo il settore meridionale dell’Aspromonte, concentrandosi su Bivongi e Roccaforte del Greco, dove nel weekend abbiamo avuto oltre 150mm di pioggia e continui nubifragi pomeridiani. Proprio in questi giorni, migliaia di turisti pernottano a Gambarie e frequentano la montagna reggina in cerca di un po’ di refrigerio e di attività all’aperto tipiche della montagna nel cuore dell’estate, e invece il tempo fa le bizze come se fossimo in pieno autunno con maltempo e freddo anomalo fuori stagione.

Altri forti temporali stanno colpendo anche oggi la Calabria, in modo particolare la Sila e le Serre nel catanzarese, con violenti nubifragi in corso.

