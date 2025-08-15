Maltempo Calabria, ferragosto tra grandinate e temporali: colpita la Sila e la costa jonica catanzarese | VIDEO

MeteoWeb

Nubi cariche di pioggia e violente scariche elettriche hanno interessato nel pomeriggio diverse aree della Calabria, con una forte grandinata a Tirivolo e rovesci intensi tra Squillace e Montepaone. Il giorno di Ferragosto in Calabria è stato segnato da condizioni meteo particolarmente instabili, con fenomeni intensi che hanno interessato soprattutto il Catanzarese. Nel pomeriggio, una violenta grandine ha colpito Tirivolo, in Sila, come conferma un video di Vincenzo Stranges.

Precipitazione nella fascia costiera jonica

Le precipitazioni non hanno risparmiato nemmeno la fascia costiera jonica: piogge e temporali hanno interessato Squillace, Montepaone e i centri limitrofi, provocando un brusco calo delle temperature e condizioni di disagio per residenti e turisti. Il maltempo ha assunto carattere localmente intenso, confermando l’instabilità atmosferica degli ultimi giorni.

Maltempo Calabria, pioggia a Montepaone Lido

