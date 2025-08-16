Maltempo Calabria, forte nubifragio con allagamenti a Pizzo | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta bomba d’acqua ha colpito oggi il Vibonese, provocando allagamenti e disagi in diverse località della provincia. La costa è stata duramente interessata, con Bivona, frazione di Vibo, tra le zone più colpite, dove le piogge intense hanno causato accumuli d’acqua nelle strade e problemi alla viabilità. A Pizzo Calabro le precipitazioni hanno trasformato le strade in autentici fiumi. Il video di Alfredo Ferrara è impressionante. Non sono mancati disagi anche nell’entroterra vibonese, con strade interrotte e fiumi di fango che hanno interessato le zone più collinari. Le squadre di protezione civile e i vigili del fuoco sono al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.

