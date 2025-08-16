Maltempo Calabria, forti temporali nel Reggino: pioggia e tuoni nella Piana di Gioia Tauro

MeteoWeb

Il weekend si apre all’insegna del maltempo in Calabria sulla scia dei temporali pomeridiani che già ieri hanno rovinato il Ferragosto di molte zone della regione, tra grandine e nubifragi. In questo momento, piogge e temporali stanno colpendo l’area tirrenica del Reggino, con un furioso temporale che si è abbattuto su Gioia Tauro dalle prime luci del giorno: forti tuoni, saette e forte pioggia, accompagnata da qualche momento di grandine, come ci segnala Mariano Nisticò. Pioggia, forti tuoni e fulmini anche nella Piana di Gioia Tauro. In questa parte della Calabria, gli accumuli pluviometrici delle ultime 12 ore sono già rilevanti: 59mm a Rosarno, 42mm a Gioia Tauro, 18mm a Taurianova, 15mm a Molochio, 14mm ad Antonimina, 13mm a San Ferdinando. Più a sud, lungo la costa, segnaliamo anche 28mm a Scilla-Solano, 17mm a Scilla-Tagli e Sinopoli.

Sulla linea Paola – Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Gioia Tauro per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Si registrano rallentamenti fino a 50 minuti, variazioni o cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Le temperature in Calabria sono crollate su valori molto bassi per questo periodo dell’anno a causa del maltempo in atto, arrivando addirittura a +19-20°C, come i +19°C che si registrano attualmente a Rizziconi e Rosarno.

Piogge e temporali continueranno a colpire la Calabria fino a stasera: attenzione al rischio di grandine e nubifragi.

