Maltempo Calabria, forti temporali nel Reggino: tornado a Scilla | FOTO e VIDEO

Il ciclone responsabile del forte maltempo dei giorni scorsi continua a scivolare verso sud, provocando ancora maltempo sulle regioni meridionali. Oggi la regione più colpita sarà la Calabria, dove attualmente sono in atto forti temporali nel Reggino, in particolare sulla fascia tirrenica, dove risultano intensi. Un tornado si è formato nella popolare località balneare di Scilla, che nonostante il maltempo vedeva comunque la presenza di bagnanti in spiaggia, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nelle ultime 12 ore, nel Reggino sono caduti 24mm di pioggia a Palmi, 15mm a Cardeto, 14mm a Gambarie, 7mm a Sinopoli.

Attenzione ai temporali che continueranno a colpire la Calabria anche nel corso del pomeriggio.

Maltempo Calabria, tornado sulla spiaggia di Scilla

Maltempo Calabria, nubifragio a Scilla

Maltempo Calabria, forte pioggia a Scilla

