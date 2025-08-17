Maltempo Calabria: temporali sulla Piana di Gioia Tauro, pioggia anche a Reggio Calabria nel pomeriggio | VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi, come da previsioni, i temporali pomeridiani hanno interessato diverse aree della Calabria, con fenomeni particolarmente intensi nelle zone interne. In particolare, un temporale ben organizzato si è sviluppato nella Piana di Gioia Tauro, dove un video diffuso e una segnalazione a Mariano Nisticò testimoniano la formazione di un fronte nuvoloso compatto accompagnato da forti rovesci. Poco dopo le 15:00 la pioggia ha raggiunto anche Reggio Calabria città, portando un calo delle temperature e confermando l’instabilità diffusa che sta interessando l’area dello Stretto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.