Maltempo, calano le temperature e arriva la neve al Passo dello Stelvio

Al Passo dello Stelvio questa sera sta nevicando. L’attuale perturbazione in atto sull’Italia ha infatti portato un abbassamento delle temperature in quota. La strada sul valico a 2.758 metri di quota si presenta imbiancata, proprio mentre domani è in programma la giornata della bici sulla strada di montagna con i suoi famosi 48 tornanti. La strada dello Stelvio sarà chiusa al traffico motorizzato tra Trafoi e il Passo dello Stelvio dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Le condizioni di sicurezza saranno ricontrollate la mattina presto e i blocchi stradali saranno adeguati alle condizioni meteorologiche, comunica il Parco Nazionale.

Un paesaggio decisamente più invernale che estivo sulle piste da sci della ski-area più alta d’Europa. Al Passo dello Stelvio, gli impianti di risalita sono aperti per lo sci estivo sul ghiacciaio. Le temperature in picchiata aiutano a conservare il manto nevoso dei tracciati bianchi del comprensorio sciistico, in questi giorni frequentato da numerosi turisti sciatori provenienti anche da Nord Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti.

