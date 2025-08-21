Maltempo al Centro/Nord: allagamenti e alberi crollati, 430 interventi dei Vigili del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito a macchia di leopardo l’Italia, dal Nord al Centro. Dal tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi in Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna, principalmente per soccorrere persone in difficoltà, danni d’acqua e alberi pericolanti o caduti. Le criticità maggiori si sono registrate in provincia di Roma (100 interventi), lungo la costa tirrenica tra La Spezia, Lucca, Prato, Grosseto e Pistoia (oltre 200 interventi), nei territori tra Pesaro Urbino e Rimini (80 interventi) e nel padovano (40 interventi). Nel video a corredo dell’articolo il lavoro delle squadre a Villafranca Padovana (PD), insieme a Mestrino, Limena e Vigonza tra i Comuni della provincia più colpiti dal maltempo.

