Maltempo Cina, Chengdu sommersa dall’acqua: piogge torrenziali causano gravi allagamenti | VIDEO

Nelle prime ore di oggi, 10 agosto 2025, la città di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan, è stata colpita da precipitazioni estreme che hanno provocato vasti allagamenti. Nel distretto di Longquanyi, uno dei più colpiti, le stazioni meteorologiche hanno registrato un accumulo di pioggia pari a 301 mm in poche ore, un valore eccezionale che ha messo in ginocchio l’area urbana e le zone circostanti. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi in piena, rendendo difficili i soccorsi e isolando diversi quartieri. Le autorità locali hanno attivato piani di emergenza per far fronte alla situazione, con squadre di vigili del fuoco e volontari impegnati nell’evacuazione di residenti dalle aree più a rischio.

Le raccomandazioni

Il maltempo, alimentato da un sistema di precipitazioni intense che ha investito il Sichuan, ha sollevato preoccupazioni anche per la tenuta delle infrastrutture idriche e il rischio di frane nelle zone circostanti. Le autorità raccomandano ai cittadini di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione agli avvisi ufficiali, mentre si continua a monitorare la situazione in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.