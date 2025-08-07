Maltempo Cina, forti piogge nell’Henan: inondazioni a Zhengzhou | FOTO e VIDEO

Maltempo Cina, il livello dell'acqua del fiume Jialu a Zhengzhou è aumentato drasticamente a causa delle forti piogge

Maltempo Cina, forti piogge nell'Henan: inondazioni travolgono Zhengzhou
Zhengzhou, capitale della provincia dell’Henan, nella Cina centrale, ha subito una nuova ondata di forti piogge oggi, tanto che il Quartier Generale per il Controllo delle Inondazioni e la Siccità di Zhengzhou ha aumentato la risposta di emergenza dal Livello 4 al Livello 3. Un’indagine sul campo ha rivelato che il livello dell’acqua nell’area urbana del fiume Jialu a Zhengzhou è aumentato drasticamente rispetto ai giorni precedenti, rappresentando un pericolo per la sicurezza. Le forti piogge hanno già provocato inondazioni in città, con strade allagate, auto sommerse e gravi difficoltà per la circolazione, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

L’Ufficio Centrale per il Controllo delle Inondazioni e la Siccità del Nuovo Distretto di Zhongmu ha annunciato che l’attuale periodo critico di prevenzione delle inondazioni, da fine luglio a inizio agosto, è caratterizzato da frequenti fenomeni convettivi. Temporali e forti venti si sono verificati di recente.

