Maltempo Cina, forti piogge trasformano le strade in fiumi a Dongguan: gravi inondazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La città di Dongguan, nel Guangdong, provincia costiera della Cina sudorientale, è stata colpita da forti piogge per diversi giorni. Oggi si sono verificate gravi inondazioni in alcune zone della città, con numerose strade sommerse e veicoli intrappolati nell’acqua. Molti utenti hanno pubblicato sui social media immagini che mostravano strade allagate fino al livello degli pneumatici dei veicoli o anche più.

Molte città hanno ricevuto oltre 250mm di pioggia. Alcuni utenti hanno anche sottolineato che le inondazioni a Huangjiang, Zhangmutou, Changping, Tangxia e in altre aree sono state ancora più gravi dei video circolati online.

Un importante bollettino meteorologico è stato diffuso alle 5:33 locali del mattino del 5 agosto, segnalando forti piogge, con rovesci torrenziali localizzati, che si sono verificati in tutta Dongguan dal giorno alla notte di lunedì 4 agosto. La media delle precipitazioni in tutta la città ha raggiunto i 134,2mm, con 30 città e sottodistretti che hanno ricevuto oltre 100mm di pioggia, di cui sei con oltre 250mm. La città di Zhangmutou ha registrato la precipitazione più elevata, con 431,7mm, seguita dalla città di Huangjiang con 360,9mm. Anche la città di Huangjiang ha raggiunto il massimo storico di 127,8mm in un’ora.

Il Dipartimento meteorologico prevede che le forti piogge continueranno fino alla notte di martedì 5 agosto, con piogge localizzate da intense a torrenziali. Le precipitazioni si indeboliranno dal 6 al 7 agosto, ma si verificheranno comunque temporali moderati, con possibilità di forti piogge in alcune zone.