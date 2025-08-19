Maltempo Cina, continuano le piogge monsoniche nella Mongolia Interna: sale il bilancio delle vittime | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno altre tre persone sono morte a causa delle forti piogge nella Cina settentrionale, riportano i media statali, portando a 13 il bilancio delle vittime delle recenti tempeste nella regione, con bancora dispersi e nessuna tregua prevista dalle piogge. Da luglio, rovesci più intensi del solito hanno colpito alcune zone della Cina in condizioni meteorologiche estreme, con le piogge monsoniche dell’Asia orientale che si sono fermate in stallo sul nord e sul sud. Tre corpi sono stati recuperati dalle acque alluvionali nella città di Ordos, nella Mongolia Interna, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, mentre tre persone sono state dichiarate disperse a circa 70km di distanza, vicino alle rive del Fiume Giallo.

Il rovescio di lunedì 18 agosto è stato il primo dei tre previsti per i prossimi giorni, hanno riferito i notiziari televisivi. Ha scaricato più di 204mm di pioggia in meno di 24 ore sul distretto in cui sono stati trovati i corpi, ovvero più del doppio della media mensile di agosto, hanno affermato le autorità meteorologiche.

Sabato 16, un’alluvione lampo, provocata dallo straripamento di un fiume nelle praterie della regione, ha ucciso almeno 10 persone, travolgendo 13 campeggiatori alla periferia della città di Bayannur, circa 350km a nord-ovest di Ordos. Uno di loro è stato tratto in salvo, ma due risultano dispersi.

I soccorritori stanno cercando i tre dispersi a Ordos, in un’area vicina anche a uno dei centri cinesi per le terre rare, la città di Baotou.

L’allerta meteo continua

La Stazione Meteorologica della Mongolia Interna ha lanciato l’allarme sul suo sito web per piogge frequenti e spostamenti dei centri di precipitazioni intense nei prossimi tre giorni. Da martedì 19 a giovedì 21 agosto, sono previste piogge da moderate a intense nelle regioni da Hetao alle aree orientali, con forti rovesci localizzati e forti fenomeni convettivi, tra cui forti piogge di breve durata, temporali, forti venti e grandine. Le autorità invitano alla cautela contro disastri secondari come inondazioni improvvise, esondazioni fluviali e allagamenti urbani.

Maltempo Cina, Ordos travolta dalle inondazioni

Maltempo Cina, disastro inondazioni a Ordos