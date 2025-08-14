Maltempo Cina, forti piogge per il tifone Podul: inondazioni a Macao | VIDEO

MeteoWeb

Parti di Taipa e Coloane, località di Macao, regione autonoma situata sulla costa meridionale della Cina, sono state colpite da gravi inondazioni a causa delle forti piogge, che secondo l’ufficio meteorologico locale hanno raggiunto i 110mm nell’arco di un’ora in alcune zone. Alcune strade intorno a Taipa sono già state chiuse a causa delle forti inondazioni, tra cui Avenida Wai Long, Calle Porto, Calle Chio Chau, Calle Fernão Mendes Pinto e la rotonda Ouvidor Arraga. A Coloane, alcune delle strade bloccate includono Avenida de Cinco de Outubro ed Estrada do Alto de Coloane. Anche il parcheggio pubblico sotterraneo di Praça Ferreira do Amaral ha sospeso le operazioni.

Ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa a causa delle attuali condizioni meteorologiche, che hanno causato gravi inondazioni nelle zone basse. Video condivisi sui social media mostrano alcune zone del villaggio di Taipa, la Rotunda do Istmo (Rotonda di Cotai), il Caminho das Hortas, l’Avenida do Progresso e Taipa Grande inondate dall’acqua.

L’Ufficio per l’Istruzione e lo Sviluppo Giovanile della Regione Amministrativa Speciale (RAS) di Macao ha annunciato la sospensione delle lezioni pomeridiane per le scuole primarie, secondarie, materne e per le scuole speciali.

Le forti piogge sono dovute all’impatto del ciclone tropicale Podul, attualmente classificato come segnale di tifone n. 1 e situato a circa 290 chilometri da Macao alle 14:00 locali. Tutti i segnali di ciclone tropicale saranno cancellati alle 18:00 di oggi.

Il tifone Podul

Si prevede che Podul si allontani da Macao, sebbene il suo impatto si farà ancora sentire oggi e domani mattina presto, con l’Ufficio Meteorologico e Geofisico (SMG) che prevede frequenti forti rovesci, temporali e forti raffiche di vento.

Anche i voli sono stati colpiti: l’aeroporto di Macao ha annunciato ieri la cancellazione di 16 voli tra Macao, Taiwan e la provincia del Fujian. Tra le compagnie aeree interessate figurano Air Macau, Eva Airways, TigerAir Taiwan, Starlux Airlines e Xiamen Airlines.

Il tifone si è avvicinato ieri al sud di Taiwan, causando l’evacuazione di 5.500 persone e la sospensione di 252 voli nazionali e 155 internazionali.

Anche la vicina Hong Kong è stata colpita, con il South China Morning Post che martedì 12 agosto ha riportato la cancellazione o il rinvio di almeno 15 voli Hong Kong-Taiwan. L’agenzia di stampa ha anche riferito che ieri due voli HK Express diretti a Taipei hanno dovuto dirottare su Hong Kong a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

I cicloni tropicali a Macao

I cicloni tropicali sono comuni a Macao, Hong Kong e Taiwan durante la stagione annuale dei tifoni, che in genere si verifica tra luglio e settembre. L’SMG prevede che Macao sarà colpita da 5 a 8 tifoni quest’anno, una cifra che considera “normale o relativamente elevata”.

Tra i tifoni che hanno colpito Macao quest’anno ci sono Wutip, che ha raggiunto il segnale 3 a giugno, e Wipha, che ha raggiunto il segnale 10 a luglio, segnando il momento più precoce dell’anno in cui un segnale di questo tipo è stato emesso dall’inizio delle registrazioni nel 1968.