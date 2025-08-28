Maltempo Cina, piogge torrenziali nella provincia di Liaoning: Huludao sommersa | VIDEO

Maltempo Cina: a Huludao 140mm di pioggia sono caduti in 12 ore e alcune città sono state allagate: le immagini

Maltempo Cina, inondazioni travolgono la città di Huludao, nella provincia di Liaoning
Gravi inondazioni hanno colpito alcune zone della Cina giovedì 28 agosto. La città di Huludao, nella provincia nordorientale di Liaoning, è stata colpita da forti piogge nelle prime ore del mattino: 140mm di pioggia sono caduti in 12 ore e alcune città sono state allagate. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano strade trasformate in fiumi e auto spazzate via dalla furia dell’acqua. A Ya’an, nel Sichuan, sono caduti 290mm di pioggia in 10 ore e il fiume Qingyi ha subito la più grande alluvione dell’anno.

