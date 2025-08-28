Maltempo Cina, piogge torrenziali nella provincia di Liaoning: Huludao sommersa | VIDEO

MeteoWeb

Gravi inondazioni hanno colpito alcune zone della Cina giovedì 28 agosto. La città di Huludao, nella provincia nordorientale di Liaoning, è stata colpita da forti piogge nelle prime ore del mattino: 140mm di pioggia sono caduti in 12 ore e alcune città sono state allagate. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano strade trasformate in fiumi e auto spazzate via dalla furia dell’acqua. A Ya’an, nel Sichuan, sono caduti 290mm di pioggia in 10 ore e il fiume Qingyi ha subito la più grande alluvione dell’anno.