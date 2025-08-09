Maltempo Cina, sale il bilancio delle piogge torrenziali nel Gansu: decine di dispersi

MeteoWeb

Il bilancio delle piogge torrenziali in Cina è salito ad almeno 13 morti e 30 dispersi, secondo quanto riportato oggi dai media statali del Paese. Tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, le violente piogge hanno provocato un rapido innalzamento del livello delle acque nelle zone montuose intorno alla città di Lanzhou, nella provincia di Gansu, nel nord-ovest del Paese, sommergendo le strade e distruggendo diverse abitazioni. Sabato a mezzogiorno, il bilancio della catastrofe era di “13 morti e 30 dispersi”, secondo l’agenzia statale Xinhua, che cita i dati del centro di emergenza provinciale.

Centinaia di persone intrappolate sono state soccorse ieri sera e migliaia di altre evacuate, riporta Xinhua.