Maltempo Cina, tempesta di vento e pioggia si abbatte su Jinqiao, a Shanghai | VIDEO

Sotto il controllo di un sistema di alta pressione subtropicale, Shanghai, in Cina, sta vivendo temperature elevate. Ieri, domenica 24 agosto, la temperatura massima alla stazione di Xujiahui, nel centro città, ha raggiunto i +38,9°C, stabilendo un nuovo record estivo. L’Osservatorio Meteorologico di Shanghai ha emesso un’allerta arancione per le temperature massime stamattina alle 8:00, con la massima che raggiungeva ancora i +38°C. Stamattina, le temperature di Shanghai sono rimaste elevate nelle classifiche nazionali.

Le alte temperature, unite alle condizioni convettive, hanno innescato un ritorno di forti piogge nel pomeriggio, con precipitazioni che hanno interessato principalmente le regioni centrali e settentrionali, con piogge localizzate da intense a torrenziali. Oltre a brevi raffiche di pioggia intensa e temporali, si è verificata anche grandine in alcune zone di Pudong. Intorno alle 13:20 locali, la stazione meteorologica della nuova area di Pudong ha osservato chicchi di grandine di 1-2cm di diametro. Verso le 15:00 erano in vigore quattro allerte, “tre gialle e una blu”: gialla per venti forti, temporali e grandine, e blu per pioggia torrenziale.

La temperatura alla stazione di Xujiahui, nel centro città, ha raggiunto un picco di +38,8°C. Le precipitazioni hanno temporaneamente attenuato il caldo, causando un calo di oltre 10°C. Alle 15:00, la temperatura effettiva a Xujiahui era scesa a +26,9°C.