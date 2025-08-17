Maltempo Colombia, forti piogge legate all’uragano Erin causano inondazioni a Montería | VIDEO

MeteoWeb

La città di Montería, capoluogo del Dipartimento di Córdoba, ha subito tre ore di intense piogge che hanno causato inondazioni in oltre l’80% di questa parte del nord della Colombia nella notte tra 16 e 17 agosto. Secondo il sindaco Hugo Kerguelén, la tempesta è stata associata all’uragano Erin. “Da oltre tre ore, un temporale di forte intensità sta colpendo Montería, associato al passaggio dell’uragano Erin (categoria 5). Stiamo verificando i danni, il funzionamento dei sistemi di drenaggio e inviando squadre di soccorso per supportare le comunità ed estrarre acqua nelle aree critiche“, ha affermato il sindaco.

Anche il Terminal dei Trasporti di Montería ha segnalato emergenze dovute alle forti piogge.

Il Dipartimento di Córdoba rimane in allerta arancione a causa delle previsioni che indicano ulteriori precipitazioni.