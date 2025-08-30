Maltempo, colpito dalla scarica di un fulmine mentre esce in giardino nell’Aretino

MeteoWeb

Grande paura per Lorenzo Sestini, appassionato meteorologo e noto per il collettivo ArezzoMeteo, colpito da un fulmine. Sestini era uscito in giardino durante un temporale per cercare il gatto spaventato ed è stato colpito dalla scarica di un fulmine caduto a pochi metri di distanza. Il meteorologo, che aveva l’ombrello in mano, ha subito una lieve folgorazione. Un olivo e un palo di ferro sono stati sradicati dalla violenta scarica. Nel video ripreso da una telecamera si vede che Sestini non riesce a liberarsi dell’ombrello proprio a causa dell’energia sprigionata dal fulmine.

“Ho sbagliato – ha raccontato – mi sono fatto prendere dall’ansia per l’animale, uscire all’aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione”. Sestini se l’è cavata con un grande spavento e qualche conseguenza lieve. Il gatto è stato ritrovato illeso.

