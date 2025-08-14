Maltempo Corea del Sud, piogge torrenziali si abbattono sulla regione di Seul: una vittima

MeteoWeb

Giovedì 14 agosto, per il secondo giorno consecutivo, piogge torrenziali hanno colpito la regione della capitale della Corea del Sud, causando almeno una vittima, allagando o danneggiando centinaia di strade e abitazioni e costringendo oltre 1.000 persone a evacuare. Circa 250-300 millimetri di pioggia sono caduti in alcune zone di Seul e nelle vicine città di Paju, Incheon e Gimpo fino a giovedì mattina, lasciando i veicoli bloccati su strade che si sono trasformate in fiumi e residenti impegnati a recuperare i propri beni dalle proprietà danneggiate dalle alluvioni lampo.

Le autorità hanno emesso allerte per inondazioni e frane nelle aree vicine a fiumi, torrenti e colline, mentre i soccorritori hanno salvato almeno 145 persone e risposto a centinaia di segnalazioni di disagi stradali. Questa mattina, l’elettricità è stata ripristinata in circa 4.000 famiglie rimaste senza corrente durante la notte, ha dichiarato il Ministero dell’Interno e della Sicurezza.

Le autorità hanno chiuso decine di parchi lungo il fiume e oltre 100 sentieri escursionistici, diffondendo al contempo messaggi di testo per avvertire la popolazione di fare attenzione a inondazioni, frane e strutture danneggiate.