Maltempo Corea del Sud, piogge torrenziali si abbattono sulla regione di Seul: una vittima

Maltempo Corea del Sud: circa 250-300 millimetri di pioggia sono caduti in alcune zone di Seul e nelle vicine città di Paju, Incheon e Gimpo

maltempo corea del sud
MeteoWeb

Giovedì 14 agosto, per il secondo giorno consecutivo, piogge torrenziali hanno colpito la regione della capitale della Corea del Sud, causando almeno una vittima, allagando o danneggiando centinaia di strade e abitazioni e costringendo oltre 1.000 persone a evacuare. Circa 250-300 millimetri di pioggia sono caduti in alcune zone di Seul e nelle vicine città di Paju, Incheon e Gimpo fino a giovedì mattina, lasciando i veicoli bloccati su strade che si sono trasformate in fiumi e residenti impegnati a recuperare i propri beni dalle proprietà danneggiate dalle alluvioni lampo.

Le autorità hanno emesso allerte per inondazioni e frane nelle aree vicine a fiumi, torrenti e colline, mentre i soccorritori hanno salvato almeno 145 persone e risposto a centinaia di segnalazioni di disagi stradali. Questa mattina, l’elettricità è stata ripristinata in circa 4.000 famiglie rimaste senza corrente durante la notte, ha dichiarato il Ministero dell’Interno e della Sicurezza.

Le autorità hanno chiuso decine di parchi lungo il fiume e oltre 100 sentieri escursionistici, diffondendo al contempo messaggi di testo per avvertire la popolazione di fare attenzione a inondazioni, frane e strutture danneggiate.

