Maltempo Corea del Sud, Seul colpita da alluvioni lampo mentre piogge record si abbattono sulla regione della capitale | FOTO e VIDEO

Mercoledì 13 agosto, forti piogge hanno colpito Seul e le aree circostanti, innescando allerte per inondazioni, chiudendo le principali strade e interrompendo i servizi ferroviari nella regione della capitale della Corea del Sud. L’Ufficio per il Controllo delle Inondazioni del Fiume Han ha emesso un avviso di inondazione alle 13:10 per il torrente Jungnangcheon, vicino al ponte Jungnang, nel distretto di Dongdaemun, avvertendo di possibili inondazioni in pianura e straripamenti del fiume. Le autorità hanno isolato tutti i 29 corsi d’acqua della città, inclusi Cheonggyecheon e Anyangcheon, e hanno chiuso diverse strade, tra cui il sottopassaggio del ponte Jeungsan, il sottopassaggio di Gaehwadong e l’arteria stradale Dongbu in entrambe le direzioni.

Gli avvisi per forti piogge sono stati aggiornati nel corso della mattinata, passando da avvisi ad allerte nei distretti nordorientali, sudoccidentali e nordoccidentali. Seul ha elevato la risposta di emergenza al Livello 2, prevedendo inondazioni in nove distretti, tra cui Gangseo, Eunpyeong e Mapo.

Nel primo pomeriggio, sono stati emessi avvisi di forti piogge in nove città e contee, con allerte in altre 12. I totali delle precipitazioni hanno incluso 204mm a Jangheung, Yangju; 173mm a Gwangneung, Pocheon; e 144mm a Gwangtan, Paju.

Il Servizio Forestale Coreano ha emesso avvisi di frana per Pocheon, Gapyeong e Yangju, e avvisi per Paju e Namyangju. Agli abitanti delle zone limitrofe ai fiumi Pocheon, Dongducheon e Paju è stato ordinato di evacuare a causa del rischio di esondazione.

Impatto sul traffico ferroviario

Nella provincia di Gyeonggi, le operazioni ferroviarie sono state sospese a causa dell’allagamento dei binari causato dalle inondazioni. La linea Gyeongwon ha smesso di funzionare tra le stazioni di Nokcheon e Deokcheon, la linea Gyeongui-Jungang è stata chiusa tra Ilsan e Susaek e tutti i servizi sulla diramazione Gyeongui che collega Goyang e Uijeongbu sono stati interrotti. Le squadre hanno iniziato i lavori di drenaggio.