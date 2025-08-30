Maltempo da Nord a Sud: allagamenti e danni, tetti divelti e alberi pericolanti, 200 interventi in 12 ore

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito diverse regioni italiane dal Nord al Sud, con piogge intense e venti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. In più di 12 ore svolti oltre 200 interventi per allagamenti, danni d’acqua, tetti divelti e alberi pericolanti. Nel pomeriggio di ieri forti raffiche si sono abbattute nel lecchese, principalmente nel comune di Verderio. Complessivamente sono stati effettuati oltre 25 interventi. Nella notte, con il miglioramento delle condizioni meteo, la situazione è rientrata nella normalità.

I vigili del fuoco riportano vento forte ed abbondanti precipitazioni in Puglia, in particolare nelle province di Foggia e Barletta: inviati in supporto unità e mezzi dai Comandi di Brindisi e Taranto. Svolti oltre 20 interventi a Barletta e 26 nel foggiano.

Dal pomeriggio di ieri, decine di operazioni nel comune di Varzo (VB) per una intensa perturbazione che ha provocato allagamenti di piani seminterrati e l’esondazione di due torrenti del reticolato minore: a scopo cautelativo evacuate due abitazioni. Nella notte sono proseguite le operazioni di prosciugamento di locali interrati e la rimozione di detriti da alcune strade con mezzi di movimento terra giunti dai Comandi di Torino e Novara.

Squadre impegnate anche nel Padovano per allagamenti e danni d’acqua: il dispositivo di soccorso locale, supportato da rinforzi provenienti dai Comandi di Verona, Vicenza e Treviso, hanno effettuato finora oltre 90 interventi. Vigili del fuoco tuttora al lavoro.

Proseguono dalla sera del 28 agosto le operazioni di soccorso a seguito dell’intensa perturbazione che si è abbattuta in provincia di Lucca: effettuati oltre 80 interventi (foto in alto), prevalentemente per tetti divelti, alberi pericolanti e dissesti statici. In appoggio alle squadre locali, giunte unità dai Comandi di Grosseto e Siena.

