Maltempo, dramma in Sicilia: trovato il corpo senza vita del disperso a Leonforte, in corso il recupero

MeteoWeb

Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera nel torrente Crisa: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. In corso le operazioni di recupero. La vittima è Matteo Ciurca, 40 anni: il torrente Crisa, in piena, ha travolto l’auto su cui si trovava. Altre 2 persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. Ciurca era nell’auto con Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque: insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna. Sull’altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Anche lui si è salvato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.