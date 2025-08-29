Maltempo Emilia-Romagna: alberi pericolanti e danni ad edifici, decine di interventi nel Bolognese

MeteoWeb

I Vigili del fuoco hanno effettuato circa cinquanta interventi nel Bolognese a seguito dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato Bologna, la sua provincia e altre zone dell’Emilia-Romagna. In particolare, secondo quanto comunicato dagli stessi pompieri, si contano attualmente 40 interventi per alberi pericolanti e 10 per la messa in sicurezza di elementi instabili su diversi edifici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.