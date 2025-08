Maltempo Emilia Romagna: piogge sull’Appennino parmense, alberi caduti nel ravennate

MeteoWeb

L’Emilia Romagna è alle prese con un’ondata di maltempo particolarmente intensa che da diverse ore sta colpendo l’alto Appennino parmense. Nelle località montane della provincia di Parma si registrano precipitazioni accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento. Secondo i dati aggiornati, a Casola di Terenzo sono caduti ben 55 mm di pioggia, seguita da Urzano con 52 mm e Belforte con 50 mm. Particolarmente difficile la situazione in alta Val Parma, a Staiola, colpita da una pioggia intensa.

Alberi caduti nel Ravennate: due pini abbattuti a Gambellara

A Gambellara, frazione del comune di Ravenna, il forte vento associato al temporale ha provocato la caduta di due pini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.