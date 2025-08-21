Maltempo Emilia-Romagna: il ciclone Lukas porta piogge e temporali

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che da ieri interessa il Centro/Nord continua a colpire anche l’Emilia-Romagna. A determinare l’instabilità è il ciclone Lukas, così denominato dall’Aeronautica Militare, che nelle ultime ore ha portato piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento in diverse regioni. Dopo una mattinata già segnata da rovesci intermittenti, i fenomeni più intensi si sono registrati nel primo pomeriggio. Alle 13 un temporale ha investito Ferrara, causando allagamenti in alcune strade del centro cittadino, come riporta Emilia-Romagna Meteo. Poco dopo, alle 14, nuovi nubifragi hanno interessato l’Appennino riminese, in particolare nella zona di Ca’ Micci, al confine con San Marino.

Nel Piacentino è in atto un forte temporale ha colpito diversi Comuni, tra cui Vezzolacca, Vernasca, Lugagnano Val d’Arda, Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda e Carpaneto Piacentino.

Mentre il Nord e il Centro della Penisola devono fare i conti con precipitazioni e instabilità, al Sud resiste l’anticiclone: qui il tempo rimane stabile e soleggiato, con temperature elevate e caldo intenso.

