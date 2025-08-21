Maltempo Emilia Romagna: crollato albero di 20 metri nel Parco 11 Settembre a Bologna

MeteoWeb

La notte scorsa a Bologna, a causa del maltempo, si è verificato il cedimento di un albero, un bagolaro, all’interno del Parco 11 Settembre. L’albero è caduto danneggiando la recinzione, appoggiandosi con alcuni rami al retro dell’edificio di via Riva di Reno civico 72. Il Comune di Bologna fa sapere che l’albero, con un’altezza complessiva di 20 metri, un diametro del fusto di 59 centimetri e un diametro medio della chioma di circa 11 metri, “è crollato a causa di quello che tecnicamente è definito ‘radici strozzanti’, cioè le radici dell’albero erano avvolte al tronco e ne ostacolavano il normale sviluppo. Proprio per questa anomalia, questo esemplare era tra gli alberi soggetti a monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici del Comune di Bologna”.

“Solamente a seguito del crollo si è intervenuti per la corretta rimozione dell’esemplare ceduto autonomamente. Le notizie diffuse in queste ore sui social dai comitati secondo cui questo albero sarebbe stato abbattuto sono dunque false”, aggiunge la nota del Comune.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.