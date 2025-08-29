Maltempo Emilia-Romagna: fiumi in aumento dopo le piogge torrenziali

MeteoWeb

L’intensa perturbazione che ha investito il Nord Italia ieri portando piogge intense e forti temporali, oggi insisterà al Nord/Est e poi scivolerà verso il Centro/Sud. In Emilia-Romagna, le intense precipitazioni nel Parmense hanno portato ad un aumento dei principali corsi d’acqua. Rilevato aumento del Baganza, Parma e Taro. Al Nord la giornata odierna vedrà ancora molta instabilità, anche per l’avvicinarsi di un altro più debole e veloce sistema frontale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.