Maltempo Emilia Romagna: forti temporali nel Piacentino e verso Parmense, Reggiano e Modenese

Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia con piogge torrenziali e temporali. Forti temporali stanno risalendo da sud-ovest verso Lombardia e parte dell’Emilia occidentale. Forti temporali coinvolgono la pianura e le prime colline del piacentino occidentale tra Piacenza, San Nicolò a Trebbia, Gossolengo, Piozzano, Rottofreno e Sarmato, come segnala “Emilia Romagna Meteo”. Un forte temporale sta colpendo anche Piacenza città. Temporali in risalita dalla Toscana verso Parmense, Reggiano e crinale modenese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.