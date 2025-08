Maltempo Emilia Romagna, grandinata devastante a Igea Marina: chicchi giganti e danni sulla costa romagnola | VIDEO

MeteoWeb

Il pomeriggio di oggi resterà impresso nella memoria di chi si trovava sulla costa romagnola, in particolare a Igea Marina, dove una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio. I chicchi, di grosse dimensioni, hanno colpito con forza l’area turistica provocando paura e danni. Un video diffuso da “Afrika Beach Bagni” mostra tutta la potenza del fenomeno: in pochi minuti il cielo si è oscurato e la spiaggia è stata investita da una raffica di ghiaccio e vento.

Come nasce una grandinata: i meccanismi dietro i fenomeni estremi

Le grandinate estive non sono eventi casuali: si verificano quando si combinano condizioni atmosferiche molto particolari, tipiche di giornate calde e afose.

Temperature elevate al suolo

Durante l’estate il terreno si scalda velocemente, portando l’aria calda e umida vicino alla superficie a salire in modo repentino verso l’alto. Questo movimento alimenta le imponenti nubi a sviluppo verticale, i cumulonembi, che costituiscono il cuore dei temporali estivi.

Contrasto tra aria calda e aria fredda

Man mano che l’aria sale, incontra strati molto più freddi, anche a 10 km di altezza. Questo fortissimo contrasto termico genera correnti ascensionali potentissime, vere colonne di aria in risalita che funzionano come un motore naturale.

All’interno della nube: il laboratorio della grandine

All’interno di queste nubi, l’acqua che viene trasportata in quota congela e si trasforma in piccoli chicchi di ghiaccio. Le stesse correnti ascensionali li spingono più volte verso l’alto, facendogli accumulare nuovi strati di ghiaccio. Col passare dei minuti, i chicchi crescono sempre di più, trasformandosi in palline di ghiaccio di grosse dimensioni.

Quando la gravità diventa più forte delle correnti che li sostengono, i chicchi cadono verso il basso con velocità elevate. È proprio in questa fase che possono diventare estremamente pericolosi, danneggiando auto, tetti, tende e strutture all’aperto.

Perché il fenomeno è stato così violento oggi

Oltre alle temperature registrate sulla costa adriatica, un altro fattore chiave è stato l’elevato livello di umidità accumulatosi nei bassi strati. L’umidità favorisce la formazione di nuvole più grandi e aumenta la quantità di acqua disponibile all’interno delle nubi. Il risultato è stato un temporale esplosivo, alimentato da forti correnti ascendenti e con la capacità di produrre grandine di grandezza eccezionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.