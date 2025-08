Maltempo Emilia Romagna: piogge intense tra Parmense, Reggiano e Romagna

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, è iniziata una nuova fase di maltempo in Emilia Romagna, con precipitazioni intense che hanno interessato diverse aree. Già intorno alle 14:20, rovesci di forte intensità si sono abbattuti sull’Appennino parmense e sulle colline del reggiano, coinvolgendo in particolare le zone di San Polo d’Enza, Traversetolo, Ciano d’Enza, Langhirano, Solignano e Borgo Val di Taro. Le piogge, in alcuni casi accompagnate da raffiche di vento, hanno provocato un sensibile crollo delle temperature, con valori scesi fino a +15°C.

Temporale anche a Faenza

Verso le 14:30, un altro bel rovescio ha interessato Faenza, nel ravennate, confermando l’instabilità in estensione anche verso la Romagna interna. Il temporale ha portato a una rapida intensificazione delle precipitazioni.

Alle 15:10 si registra un temporale tra Ravenna, Casalborsetti e Marina Romea.

