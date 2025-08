Maltempo Emilia Romagna, violento temporale sulla costa ferrarese e ravennate: grandine e disagi a Marina di Ravenna | VIDEO

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1° agosto, un violento fronte temporalesco ha colpito la fascia costiera dell’Emilia Romagna, portando pioggia intensa, raffiche di vento e grandine. L’evento ha avuto inizio attorno alle 16:45 con l’arrivo della cella temporalesca sulla costa ferrarese, in particolare tra Comacchio, Anita e Longastrino, dove si sono registrate precipitazioni abbondanti e un repentino calo delle temperature. La perturbazione si è poi spostata, interessando la provincia di Ravenna. Alle 17:55, il temporale ha raggiunto la costa settentrionale del ravennate, provocando una situazione particolarmente critica a Marina di Ravenna, dove il violento nubifragio ha causato allagamenti e disagi alla circolazione. A documentare l’intensità del fenomeno, un video che mostra la forza del temporale abbattutosi sulla località balneare.

Grandine sulla costa ravennate: colpita anche Punta Marina

Il temporale ha portato con sé anche grandine di medie dimensioni, soprattutto nella zona di Punta Marina. Non si registrano al momento danni gravi a persone, ma i disagi sono stati evidenti per residenti e turisti presenti sul litorale in un periodo di alta stagione.

