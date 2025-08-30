Maltempo Emilia-Romagna: temporale pomeridiano tra Faenza e Forlì, rovesci tra Riminese e Cesenate

MeteoWeb

Temporale pomeridiano in Emilia-Romagna: sta interessando le colline tra Faenza e Forlì, colpendo in particolare le zone di Errano, Brisighella, Fognano, Marzeno e Borgo Tuliero, come riporta Emilia-Romagna Meteo. Rovesci segnalati anche nelle colline tra Imolese, ravennate e forlivese occidentale, rovescio anche su Rimini e sulle colline del Cesenate tra Diolagiardia, Sorrivoli e Calisese. La perturbazione attualmente sull’Italia, giunta inizialmente al Nord/Ovest, sta completando in queste ore il suo transito sul Paese, portando instabilità tra Nord-Est e Centro/Sud. Si tratta di una fase instabile ma veloce, con graduale miglioramento atteso entro la serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

