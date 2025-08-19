Maltempo in Emilia-Romagna: temporali in atto sull’Appennino

MeteoWeb

Intensi temporali si sono abbattuti intorno alle 13:30 sull’Appennino bolognese, interessando in particolare i comuni di Gaggio Montano, Marano sul Reno, Castel di Casio, Camugnano, Guzzano, Trasserra e Buzanella, secondo quanto riporta Emilia-Romagna Meteo. Le precipitazioni, accompagnate da tuoni e fulmini, hanno colpito anche l’area romagnola, con rovesci diffusi tra Verghereto, Montecoronaro, Monte Funaiolo, le Balze di Verghereto, Alfero, Casteldelci e Tavolicci.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.