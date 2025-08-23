Maltempo Emilia Romagna: temporali tra Faenza e Forlì, colpita anche Rimini | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensificano i temporali in Emilia Romagna. Diversi temporali si sono formati sull’Appennino romagnolo alle ore 15, andando ad interessare l’area tra Faenza e Forlì, portando grandine e raffiche di vento. Segnaliamo finora 23mm di pioggia a Oriolo dei Fichi, 19mm a Santa Lucia, 13mm a San Biagio, 12mm a San Mamante, 9mm a Faenza Nord, 5mm a Forlì. Temperatura crollata a +18°C a Santa Lucia di Faenza e San Mamante.

Il temporale che ha colpito l’area tra Faenza e Forlì si è poi spostato verso la costa ravennate centrale, tra Lido di Classe, Savio e Cervia: segnalata grandine in zona Savio di Ravenna, Mirabilandia e Fosso Ghiaia, riporta Emilia Romagna Meteo.

Un forte temporale con raffiche di vento e grandine ha colpito anche San Marino intorno alle 15:40, per poi spostarsi nella zona di Rimini.

Temporale con grandine e raffiche di vento a San Marino

