Maltempo Emilia Romagna: temporali e raffiche di vento tra Ravenna, Cervia e Forlì

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto, l’Emilia Romagna è stata investita da una nuova ondata di maltempo, con piogge e temporali che hanno colpito in particolare la regione. Le prime avvisaglie si sono registrate sul litorale ravennate: a Lido Adriano, intorno alle 14:30, si sono abbattute raffiche di vento accompagnate da pioggia intensa, in un contesto instabile alimentato dall’ingresso di rovesci dal mare. Alle 14:50, i sistemi temporaleschi hanno fatto il loro ingresso nella pianura romagnola, avanzando rapidamente verso sud. Un violento temporale ha raggiunto la zona tra Cervia e Milano Marittima, portando piogge battenti e condizioni meteo in rapido peggioramento.

Colpita Forlì

Successivamente, il fronte si è esteso verso l’entroterra: un nuovo nucleo temporalesco ha colpito l’area a nord di Forlì, interessando anche la zona di Forlimpopoli. In parallelo, un altro fronte si è sviluppato tra la pianura e le prime colline romagnole, coinvolgendo i comuni di Cesena, Gambettola e Savignano sul Rubicone.

Il maltempo è ancora in evoluzione e i fenomeni, spostandosi da nord verso sud, potrebbero interessare nelle prossime ore anche altre aree della Romagna interna e del litorale meridionale.

