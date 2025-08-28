Maltempo Emilia Romagna, violento temporale a Parma: allagamenti e alberi caduti

MeteoWeb

Un nubifragio ha colpito Parma tra le 17 e le 18 di questo pomeriggio. Secondo i primi dati raccolti, in un’ora è caduta la pioggia di un mese, circa 50 millimetri, pari appunto al quantitativo atteso in media nel mese di agosto. I Vigili del Fuoco sono al lavoro in vari punti della città emiliana. Numerosi gli interventi per il crollo di alberi, pali della luce e strade allagate, in particolare i sottopassi della tangenziale nord. Segnalati disagi alla viabilità.

