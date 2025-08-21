Maltempo Enna, 40enne morto nel torrente Crisa, la procura apre un’inchiesta

MeteoWeb

La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta sulla tragica morte di Matteo Ciurca, 40 anni, originario di Leonforte, travolto dalla piena del torrente Crisa nel pomeriggio del 19 agosto e ritrovato senza vita la mattina successiva. L’uomo si trovava a bordo della propria auto insieme a un amico quando, a causa di un nubifragio abbattutosi sulla contrada Noci, il torrente si è ingrossato improvvisamente. Le acque in piena hanno trascinato il veicolo e una seconda auto che percorreva la stessa strada di campagna. L’amico di Ciurca e il conducente dell’altra vettura sono riusciti a mettersi in salvo rifugiandosi sul tettuccio, mentre per il 40enne non c’è stato scampo: la corrente lo ha travolto e trascinato via. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a circa 2 km di distanza.

Il tratto di strada percorso dalle 2 auto costeggia il torrente, che solitamente è in secca. Tuttavia, la presenza di coltivazioni, sterpaglie e arbusti avrebbe ostacolato il normale deflusso dell’acqua, contribuendo a generare un’ondata di piena particolarmente violenta.

Secondo quanto emerso, Ciurca stava raggiungendo la propria campagna per accudire i cani, come faceva quotidianamente. La salma è già stata restituita alla famiglia e i funerali si terranno oggi pomeriggio a Leonforte.