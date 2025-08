Maltempo, esplodono i temporali in Veneto e Friuli-Venezia Giulia | LIVE

MeteoWeb

Una nuova perturbazione atlantica, la prima del mese di agosto, sta interessando le regioni settentrionali italiane, riportando marcate condizioni di instabilità. Al momento, una linea temporalesca ha attraversato Cittadella (PD), mentre altri forti temporali si stanno sviluppando anche a Nord di Pordenone. Il fronte temporalesco sta interessando anche Padova, Rovigo, Treviso, puntando anche su Venezia. Attenzione al rischio di nubifragi, grandine fino a media taglia e raffiche di vento. Il peggioramento proseguirà nelle prossime ore e si estenderà fino a domani, con rovesci e temporali localmente di forte intensità. L’area più colpita sarà ancora il Nord, ma non si escludono fenomeni sparsi anche sulle zone interne del Centro Italia. Nel resto della Penisola, invece, continueranno a prevalere condizioni più stabili e soleggiate.

