Maltempo estremo in Spagna, fiumi di grandine travolgono Vegallera | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha colpito La Vegallera (Castiglia-La Mancia), in Spagna, trasformando le strade in veri e propri fiumi di ghiaccio. Le autorità regionali di Castilla-La Mancha hanno attivato il piano d’emergenza METEOCAM, in seguito all’allerta per forti temporali. L’Agenzia meteorologica nazionale AEMET, agenzia meteorologica spagnola, ha decretato il livello arancione nelle zone di Alcaraz e Segura, in Abacete prevedendo le precipitazioni più intense proprio in queste aree. Secondo le previsioni, il maltempo proseguirà nelle prossime ore pomeriggio, con possibili nuove grandinate e raffiche di vento violente.