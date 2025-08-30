Maltempo, forti temporali in Umbria: Shelf Cloud e violente grandinate | VIDEO

MeteoWeb

Anche l’Umbria oggi è stata colpita da piogge e temporali a causa dell’ondata di maltempo provocata dai resti dell’ex Uragano Erin. Cristian Iandioro ci invia la foto della spettacolare Shelf Cloud (o nube a mensola) che nel primo pomeriggio di oggi si è formata nella regione, segno della violenza del maltempo in atto. Tra i dati pluviometrici più importanti di oggi in Umbria segnaliamo 39mm a Gualdo Tadino, 35mm a Marsciano, 29mm a Fontignano, Castiglione del Lago, 24mm a Piegaro. In alcuni casi, i temporali hanno generato anche violente grandinate. Come nella zona di S. Apollinare, nel comune di Marsciano, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

