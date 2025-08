Maltempo, forti temporali tra Toscana e Marche: il maltempo si sposta al Centro Italia | LIVE

MeteoWeb

Un’intensa linea temporalesca si estende in queste ore dalla Toscana centro-meridionale, abbracciando le province di Arezzo, Siena e spingendosi fino a Piombino e fino alle Marche. Dopo aver colpito il Nord Italia tra venerdì e sabato, portando piogge abbondanti e condizioni di forte maltempo, la prima perturbazione di agosto sta ora scivolando progressivamente verso Sud.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente instabile sulle regioni centrali della Penisola, con il rischio concreto di temporali di forte intensità accompagnati da grandinate e raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: